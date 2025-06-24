Беспилотники совершили налет на Подмосковье. Один из дронов попал в многоэтажку, в сеть попали кадры пожара

Воробьев опубликовал кадры с места падения БПЛА на жилой дом в Красногорске

В ночь на вторник, 24 июня, беспилотники пытались совершить налет на Московскую область. Обломки сбитого дрона упали на жилой дом в Красногорске, начался пожар, есть пострадавшие. Кадры последствий показал губернатор Андрей Воробьев.

На предоставленных фото видна работа оперативных служб. У места попадания дрона в многоэтажку дежурят скорая и автомобиль пожарных. Из здания эвакуировали около 100 человек, в том числе 30 детей. Как писала Baza, одна комната в квартире на 17-м этаже выгорела полностью.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Mash также показал фото того, как выглядит часть здания, куда упали обломки сбитого дрона. Там частично поврежден фасад и стекла на балконах верхних этажей. В сети публиковались и кадры пожара, который разгорелся в одной из квартир.

Есть пострадавшие

По данным властей, в результате случившегося пострадали два человека. 34-летний мужчина получил осколочные раны руки и ноги, на фоне сильного стресса госпитализирована и беременная женщина. На данный момент, сообщил глава городского округа Дмитрий Волков, жители многоэтажного дома уже вернулись в свои квартиры.

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В сети, между тем, появились кадры обломков беспилотника. Тогда же очевидец отмечает, что рядом с обломками разбросано большое количество стекла.

По данным Минобороны, Вооруженные силы Украины выпустили по России 20 беспилотников. Больше всего летательных аппаратов — 14 — сбили над Курской областью. Еще два дрона перехватили над Московским регионом, по одному — над Брянской, Орловской, Смоленской и Белгородской областями.