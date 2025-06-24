Глава Красногорска описал обстановку на месте попадания дрона в многоэтажку

Глава Красногорска Волков: Жители поврежденного БПЛА дома вернулись в квартиры

Жители многоэтажного дома на улице Народного Ополчения в Красногорске, куда попал беспилотник, уже вернулись в свои квартиры. Обстановку на месте ЧП описал глава городского округа Московской области Дмитрий Волков в Telegram-канале.

«В данный момент жители дома на ул. Народного Ополчения, д.1 вернулись в свои квартиры. Жильцов квартиры, пострадавшей в результате пожара, разместили в гостинице, оказываем им всю необходимую помощь», — сообщил Волков.

По его информации, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб и правоохранительные органы.

Беспилотник попал в жилой дом Красногорска в ночь на вторник, 24 июня. Тогда в одной из квартир начался пожар, его сняли на видео. Пострадали два человека, в том числе беременная женщина.

По данным Минобороны, за ночь над Московским регионом сбили два беспилотника. Всего под удар попали шесть регионов России, над которыми перехватили 20 летательных аппарата.