Российские десантники захватили машину ВСУ с труднопроизносимым названием

Российские десантники захватили шведский БТР Rlpbv 3024 в зоне СВО

Российские десантники группировки войск «Север» захватили редкую модификацию шведского бронетранспортера (БТР) Pbv 302 в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишет «Российская газета».

Машина радиорелейной связи с труднопроизносимым названием Radiolankpansarbandvagn (Rlpbv) 3024 досталась российским военным без серьезных повреждений. «Ранее уже захватывались похожие "шведские подарки", но это были обычные средства доставки пехоты», — отметили в публикации.

Базовый бронетранспортер Pbv 302 начали выпускать в 1966 году. Машина весом 13,5 тонны получила защиту от пуль и снарядов калибра 20 миллиметров. Pbv 302 оснащен двигателем мощностью 270 лошадиных сил, который обеспечивает скорость до 66 километров в час. БТР поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ).

В апреле стало известно, что бойцы Вооруженных сил России захватили в зоне проведения СВО переданный Киеву шведский бронетранспортер Pbv 302. Исправный БТР был брошен экипажем.