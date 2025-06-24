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09:26, 24 июня 2025Бывший СССР

Российские войска нанесли удары по критической инфраструктуре Украины

ВС РФ ударили по подконтрольной Киеву инфраструктуре в Херсонской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по критической структуре Украины в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава назначенной киевскими властями областной военной администрации Александр Прокудин.

«Русские военные били по критической инфраструктуре», — написал он. О том, на какие объекты пришелся удар и где они находятся, Прокудин не сообщил.

В Министерстве обороны России рассказали об ударе ракетного комплекса «Искандер» по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Давыдов Броде в Херсонской области. Отмечается, что потери личного состава противника превысили 70 человек.

Ранее стало известно о переоборудовании высоток в подконтрольном Киеву городе Херсоне под пункты управления беспилотными летательными аппаратами.

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