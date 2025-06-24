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11:47, 24 июня 2025Бывший СССР

Российские войска четыре раза ударили из «Искандеров» по Днепропетровску

Военкор Котенок сообщил о четырех ударах из «Искандеров» по Днепропетровску
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетРоссийские войска

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли четыре удара при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по Днепропетровску. Об этом сообщает военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«В Днепропетровске — мощные взрывы. (...) сообщают о последовательном прилете четырех "Искандеров"», — написал он.

По словам военкора, информация о характере пораженных российскими войсками целей пока не конкретизируется.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли удары по критической инфраструктуре Украины в подконтрольной Киеву части Херсонской области. О том, на какие объекты пришелся удар и где они находятся, не сообщается.

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