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12:25, 24 июня 2025Ценности

Российский фермер снялся в рекламе модного бренда

Российский фермер Тимур Далгатов снялся в рекламе модного бренда Ushatava
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Кадр: allweb.ru

Российский фермер и блогер Тимур Далгатов стал амбассадором бренда Ushatava. Снимки рекламной кампании опубликованы в Instagram-аккаунте марки (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсер представил новую коллекцию Garderobe из капсулы (Cruise Drop). Далгатов снялся в вещах линейки, в том числе голубой пижаме и клетчатых брюках. Модная съемка проходила на ферме, в том числе мужчину сфотографировали на сеновале, в поле и загоне с рогатым скотом.

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Далгатов прославился в соцсетях благодаря контенту о работе на ферме в Астраханской области. Его ролики с животными набирают миллионы просмотров, а на аккаунт блогера подписаны 625 тысяч человек.

Ранее российские модели Крис Грикайте из Омска и Виктория Евсеева из Вязьмы снялись в рекламной кампании иностранного бренда Calvin Klein.

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