Российский военный рассказал о заминированном самокате в Курской области

Минобороны: ВСУ заложили взрывчатку в самокат в Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заложили взрывчатку в самокат в Курской области. О процессе разминирования российского приграничья рассказал сапер-оператор с позывным Малой, его комментарий опубликован в официальном Telegram-канале Министерства обороны России.

«Стараемся работать аккуратно. Где-то что-то, допустим, не знаем, находим, но понимаем, что это взрывоопасный предмет, утилизируем на месте. Если есть возможность, то выносим оттуда на подготовленную площадку, и уже там утилизируем (...) Надо обращать внимание на каждую мелочь, не пропускать ни малейшего сантиметра», — отметил российский военнослужащий.

По словам сапера, ВСУ при минировании территории шли на различные ухищрения, одно из взрывных устройств было обнаружено в самокате. Вычислить взрывчатку удалось по трещине на корпусе, из которой торчали провода.

Малой добавил, что разминирование проходит не только с помощью металлоискателей, также привлекается тяжелая техника — ее используют в труднопроходимых местах.

Ранее сообщалось, что в Курской области разминировали 44 населенных пункта и 53 тысячи гектаров, что составляет 4,6 процента от общего объема территорий.