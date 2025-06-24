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00:23, 24 июня 2025Россия

Система ПВО отразила атаку украинских БПЛА в двух регионах

Минобороны: Система ПВО сбила 9 БПЛА в Курской и Брянской областях
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) 23 июня в период с 21:00 до 22:30 мск сбила девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять — над территорией Курской области и четыре — над территорией Брянской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что украинские дроны пытались атаковать Москву и Курскую область в период с 18:50 до 21:00 по мск. В результате были сбиты три БПЛА.

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