Украинские БПЛА попытались атаковать Москву

Минобороны: Система ПВО сбила БПЛА в Московской и Курской областях

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Московской и Курской областях. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что дроны пытались атаковать Москву и Курскую область в период с 18:50 до 21:00 по мск.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один — над Московским регионом и два — над территорией Курской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны России отчиталось, что с вечера 22 июня и до 7 утра 23 июня система ПВО перехватила 23 беспилотника ВСУ над южными регионами страны. 14 летательных аппаратов уничтожены в Ростовской области, 5 — в Волгоградской, 4 — в Астраханской.