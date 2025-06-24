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09:31, 24 июня 2025Силовые структуры

СК прокомментировал загадочную гибель борца с наркодилерами в российском регионе

СК: Следов насильственной смерти на погибшем главе «Ростова без наркотиков» нет
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следов насильственной смерти на теле погибшего главы общественной организации «Ростов без наркотиков» Станислава Горяинова нет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, мужчина ушел из жизни дома. Точную причину покажет судебно-медицинская экспертиза, однако видимых следов насилия не обнаружено. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что ночью в субботу, 21 июня, Горяинов ушел на срочную встречу, а вернулся сильно избитым. Он не мог говорить, но от госпитализации отказался. Позже его состояние ухудшилось.

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