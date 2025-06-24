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18:16, 24 июня 2025Наука и техника

Стала известна причина блокировки Ираном входов в подземные ядерные объекты

The Aviationist: Иран засыпал туннели в ядерные объекты для защиты от спецназа
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Maxar Technologies / Handout via Reuters

Иран заблокировал входы в свои подземные ядерные объекты, чтобы туда не попал американский или израильский спецназ. Об этом стало известно блогу The Aviationist.

В публикации отмечается, что президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении иранских ядерных объектов, тогда как Тегеран сообщил об их сохранности. «Трудно определить, какое из [заявлений] является наиболее точным, но вероятное положение дел, видимо, находится где-то посередине», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что до начала бомбардировок появились спутниковые снимки, на которых можно было заметить работы по засыпанию ведущих в подземный ядерный объект в Фордо туннелей. «Это могло быть сделано для защиты как от воздушных атак, так и от перспективы наземного вторжения спецназа, которое, как предполагалось, было единственным способом для Израиля успешно атаковать столь укрепленную цель без прямой поддержки США», — уверены авторы блога.

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К такому же выводу пришли и в издании TWZ, дополнительно заметив, что блокировка туннелей также могла свести к минимуму возможные утечки радиации после бомбардировок.

Ранее издание TWZ заметило, что отряд специального назначения «Дельта» армии США или спецназ Военно-морских сил Соединенных Штатов могут принять участие в наземной операции на территории Ирана.

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