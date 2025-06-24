Стала известна причина удара по Днепропетровской области

Целями ударов по Днепропетровской области стали объекты и места расположения ВСУ

Целями ударов по Днепропетровску стали объекты и места расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на свои источники.

«Ракетные удары зафиксированы в Днепропетровской области», — сказано в публикации.

Российские войска увеличивают территорию контроля на границе между ДНР и Днепропетровской областью.

Ранее военкор Юрий Котенок рассказал о четырех ударах по Днепропетровску при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Под удар попали железнодорожные пути, которые ВСУ использует для перемещения техники.

