Стала известна цель ударов по Днепропетровску

ВС России нанесли удар по машиностроительному заводу в Днепропетровске

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по машиностроительному заводу имени Макарова в Днепропетровске. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

«Судя по кадрам, все ракеты достигли цели, которой являлся завод в городе Днепр. Которого судя по всему теперь уже нет», — указано в сообщении.

Отмечается, что после удара над заводом поднялся дым.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли удар по украинским формированиям в городе Херсон. По информации российского оборонного ведомства, удар по Херсону наносили бойцы группировки войск «Днепр».