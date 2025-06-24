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13:23, 24 июня 2025Бывший СССР

Стала известна цель ударов по Днепропетровску

ВС России нанесли удар по машиностроительному заводу в Днепропетровске
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Mykhailo Moskalenko / Reuters

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по машиностроительному заводу имени Макарова в Днепропетровске. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

«Судя по кадрам, все ракеты достигли цели, которой являлся завод в городе Днепр. Которого судя по всему теперь уже нет», — указано в сообщении.

Отмечается, что после удара над заводом поднялся дым.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли удар по украинским формированиям в городе Херсон. По информации российского оборонного ведомства, удар по Херсону наносили бойцы группировки войск «Днепр».

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