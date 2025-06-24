Стали известны подробности о семье брошенного на пол ребенка в московском аэропорту

Омбудсмен Мишонова: Мать брошенного об пол ребенка в Шереметьево беременна

Мать двухлетнего мальчика, которого гражданин Белоруссии бросил об пол в московском аэропорту Шереметьево, беременна. Такие подробности о семье пострадавшего стали известны уполномоченному по правам ребенка в Подмосковье Ксении Мишоновой, комментарием по ситуации она поделилась в Telegram-канале.

Омбудсмен пояснила, что пообщалась с отцом ребенка. Мужчина рассказал, что они с супругой воспитывают двоих детей и ожидают третьего.

По данным Мишоновой, пострадавшего от действий неадекватного пассажира мальчика ввели в медикаментозный сон. «Состояние стабильное, мозг не пострадал, но малыш получил переломы черепа», — написала она в посте.

До этого сообщалось, что мальчика после нападения в аэропорту доставили в Клинику доктора Рошаля.

Отец мальчика подчеркнул, что набросившийся на его сына 31-летний мужчина ничего не говорил и никак не объяснил свой поступок.

О том, что прилетевший из Кабула мужчина швырнул на пол ребенка в аэропорту Шереметьево, стало известно 24 июня.

Обидчика мальчика задержали полицейские и отправили на медицинское освидетельствование. Очевидцы предположили, что мужчина был под воздействием наркотических веществ.