Стали известны последние слова спасшего пленных ВСУ российского бойца

Боец ВС РФ рассказал, что его сослуживец спас пленных ВСУ ценой своей жизни

Российский военнослужащий с позывным Купол ценой собственной жизни обеспечил вывод десяти пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на его сослуживца, бойца с позывным Лимон, сообщает военный корреспондент KP.RU Александр Коц.

Военнослужащий ВС РФ рассказал, что операция проводилась силами группы из четырех российских бойцов. Им удалось незаметно преодолеть 17 километров и выйти в тыл противника. В результате стремительной атаки была захвачена вражеская минометная батарея, а десять солдат ВСУ взяты в плен.

При отходе с пленными Купол прикрывал группу — это позволило другим российским бойцам успешно вывести захваченных украинских военных, но стоило ему жизни. Сослуживцы также вспомнили его последние слова, сказанные товарищам: «Пацаны, мне было круто с вами служить».

В апреле сообщалось о последних словах бойца ВСУ, попавшего в окружение в Курской области. «Зажало сильно, не сможем выйти уже», — сказал военнослужащий. Также он попросил мать передать Софийке, что любит ее, и позаботиться о маленьком Андрейке.