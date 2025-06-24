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15:08, 24 июня 2025Россия

Стали известны последние слова спасшего пленных ВСУ российского бойца

Боец ВС РФ рассказал, что его сослуживец спас пленных ВСУ ценой своей жизни
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский военнослужащий с позывным Купол ценой собственной жизни обеспечил вывод десяти пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на его сослуживца, бойца с позывным Лимон, сообщает военный корреспондент KP.RU Александр Коц.

Военнослужащий ВС РФ рассказал, что операция проводилась силами группы из четырех российских бойцов. Им удалось незаметно преодолеть 17 километров и выйти в тыл противника. В результате стремительной атаки была захвачена вражеская минометная батарея, а десять солдат ВСУ взяты в плен.

При отходе с пленными Купол прикрывал группу — это позволило другим российским бойцам успешно вывести захваченных украинских военных, но стоило ему жизни. Сослуживцы также вспомнили его последние слова, сказанные товарищам: «Пацаны, мне было круто с вами служить».

В апреле сообщалось о последних словах бойца ВСУ, попавшего в окружение в Курской области. «Зажало сильно, не сможем выйти уже», — сказал военнослужащий. Также он попросил мать передать Софийке, что любит ее, и позаботиться о маленьком Андрейке.

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