Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:39, 4 апреля 2025Россия

«Зажало сильно, не сможем выйти уже». Попавший в окружение в Курской области боец ВСУ записал прощальное обращение к матери

В Курской области боец ВСУ записал предсмертное обращение к матери
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Попавший в окружение в Курской области боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) записал прощальное обращение к матери. На фоне слышны звуки взрывов, пока украинский солдат передает последние слова семье.

«Зажало сильно, не сможем выйти уже», — говорит военнослужащий. Он просит мать передать Софийке, что любит ее. Также мужчина попросил позаботиться о маленьком Андрейке. В это время на записи раздаются звуки взрывов. «Люблю вас всех. Прощайте», — произносит солдат ВСУ.

Ротный говорит, держитесь, мы вас вытащим. Да как вы нас вытащите?

боец ВСУ

Дальнейшая судьба украинского военнослужащего неизвестна.

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Российский десантник исполнил просьбу матери бойца ВСУ

Ранее в Курской области российский военнослужащий нашел в снаряжении не выжившего бойца ВСУ письмо от его матери. Пожилая женщина попросила того, кто найдет письмо, сообщить о судьбе ее сына Сергея Будко и написала свой номер телефона. Послание было адресовано его украинским сослуживцам.

Российский десантник, полагая, что украинское командование может оформить бойца как без вести пропавшего, чтобы не выплачивать компенсацию, решил связаться с матерью бойца. К телефону подошла односельчанка женщины. Российский боец мягко сообщил о случившемся с Будко, который, как выяснилось, был родом из Полтавской области. Он попросил передать свои слова матери военнослужащего. Собеседница поблагодарила военного за звонок.

Материалы по теме:
«Они рухнули в воду вместе с мостом» Что пережили россияне, спасавшиеся от атакующих Курскую область отрядов ВСУ?
«Они рухнули в воду вместе с мостом»Что пережили россияне, спасавшиеся от атакующих Курскую область отрядов ВСУ?
22 августа 2024
«Сейчас нас убьют» Супруги прятались в колонии, бункере и ямах, выживая под Суджей. С десятками беженцев они оказались на Украине
«Сейчас нас убьют»Супруги прятались в колонии, бункере и ямах, выживая под Суджей. С десятками беженцев они оказались на Украине
13 марта 2025
«Леса выглядят так, как в Первую мировую» Что пережила Курская область за время оккупации ВСУ и как долго там будет опасно жить?
«Леса выглядят так, как в Первую мировую»Что пережила Курская область за время оккупации ВСУ и как долго там будет опасно жить?
14 марта 2025

Родные узнали судьбу бойца, чей позывной был написан в доме под Курском

В начале августа после вторжения ВСУ в Курскую область в одном из домов было обнаружено послание к местным жителям. Семья одного из бойцов с позывным Хан благодаря этой надписи раскрыла его судьбу. Родные Владимира Ханжияна смогли восстановить обстоятельства того, как не стало военного. Последний раз он позвонил домой в Мурманск 8 августа, сообщил супруге Елене, что отправляется на боевое задание.

Брат Хана Сергей рассказал, что после этого тот больше не выходил на связь. Мужчина увидел публикацию в СМИ, в которой говорилось о послании, оставленном бойцами в селе Коровяковка. Тогда родные вспомнили позывной и поняли, что речь идет об их близком человеке. Владимир Ханжиян ушел добровольцем на специальную военную операцию в 45 лет. У него осталось трое детей.

    Обсудить
    Последние новости

    Российского военного задержали за подготовку теракта под Москвой. Он хотел взорвать общежитие курсантов по заданию ГУР Украины

    Ампутировавший себе ногу ножом после 17 дней в окопе боец СВО вернулся домой

    В России предложили снизить требования к форме картофеля

    Цены на нефть рухнули после ответа Китая на пошлины США

    В США оценили российского «убийцу танков»

    Пять украинских БПЛА уничтожили за два часа над российскими регионами

    Экономист раскрыл возможное влияние пошлин Трампа на отношения ЕС и России

    Король Карл III поиграл на морковке и сорвал аплодисменты

    Россияне назвали самые опасные страны для путешествий

    В Польше заявили об ошибке в поддержке Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше