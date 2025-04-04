«Зажало сильно, не сможем выйти уже». Попавший в окружение в Курской области боец ВСУ записал прощальное обращение к матери

В Курской области боец ВСУ записал предсмертное обращение к матери

Попавший в окружение в Курской области боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) записал прощальное обращение к матери. На фоне слышны звуки взрывов, пока украинский солдат передает последние слова семье.

«Зажало сильно, не сможем выйти уже», — говорит военнослужащий. Он просит мать передать Софийке, что любит ее. Также мужчина попросил позаботиться о маленьком Андрейке. В это время на записи раздаются звуки взрывов. «Люблю вас всех. Прощайте», — произносит солдат ВСУ.

Ротный говорит, держитесь, мы вас вытащим. Да как вы нас вытащите? боец ВСУ

Дальнейшая судьба украинского военнослужащего неизвестна.

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Российский десантник исполнил просьбу матери бойца ВСУ

Ранее в Курской области российский военнослужащий нашел в снаряжении не выжившего бойца ВСУ письмо от его матери. Пожилая женщина попросила того, кто найдет письмо, сообщить о судьбе ее сына Сергея Будко и написала свой номер телефона. Послание было адресовано его украинским сослуживцам.

Российский десантник, полагая, что украинское командование может оформить бойца как без вести пропавшего, чтобы не выплачивать компенсацию, решил связаться с матерью бойца. К телефону подошла односельчанка женщины. Российский боец мягко сообщил о случившемся с Будко, который, как выяснилось, был родом из Полтавской области. Он попросил передать свои слова матери военнослужащего. Собеседница поблагодарила военного за звонок.

Родные узнали судьбу бойца, чей позывной был написан в доме под Курском

В начале августа после вторжения ВСУ в Курскую область в одном из домов было обнаружено послание к местным жителям. Семья одного из бойцов с позывным Хан благодаря этой надписи раскрыла его судьбу. Родные Владимира Ханжияна смогли восстановить обстоятельства того, как не стало военного. Последний раз он позвонил домой в Мурманск 8 августа, сообщил супруге Елене, что отправляется на боевое задание.

Брат Хана Сергей рассказал, что после этого тот больше не выходил на связь. Мужчина увидел публикацию в СМИ, в которой говорилось о послании, оставленном бойцами в селе Коровяковка. Тогда родные вспомнили позывной и поняли, что речь идет об их близком человеке. Владимир Ханжиян ушел добровольцем на специальную военную операцию в 45 лет. У него осталось трое детей.