«Прошу позаботиться о семьях наших». Родные выяснили судьбу бойца, чей позывной был написан в сельском доме под Курском

RT: родные узнали судьбу бойца, чей позывной Хан был написан в доме под Курском

В начале августа после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область в одном из домов было обнаружено послание к местным жителям. Семья одного из бойцов с позывным Хан благодаря этой надписи раскрыла его судьбу, сообщает RT.

Родные Владимира Ханжияна смогли восстановить обстоятельства его гибели. Последний раз военнослужащий позвонил домой в Мурманск 8 августа, он сообщил супруге Елене, что отправляется на боевое задание. Женщина поняла, что речь идет о российском приграничье, где вторые сутки шли бои.

Брат Хана Сергей рассказал, что после этого тот больше не выходил на связь и не фигурировал ни в каких списках. Мужчина увидел публикацию RT, в которой говорилось о послании, оставленном бойцами в селе Коровяковка. Тогда родные вспомнили позывной и поняли, что речь идет об их близком человеке.

На седьмую ночь я с ним попрощался во сне. Когда нам из военкомата сообщили о его смерти 9 августа, я понял из документов, что мой брат был в числе тех, кто отбивал ВСУ на подступах к Курской атомной станции Брат Владимира Ханжияна

Владимир Ханжиян ушел добровольцем на специальную военную операцию (СВО) в 45 лет. У него осталось трое детей.

Бойцы оставили послание в одном из покинутых домов в приграничье

Военнослужащие оставили послание хозяевам дома в селе Коровяковка, которое датировалось 11 августа. В послании упоминались три позывных: Кот из Мурманска, Зефир из Оренбурга, однако возле позывного Хан город не был указан.

Если сегодня погибнем, прошу позаботиться о семьях наших! Послание бойцов в Курской области

Брат Владимира Ханжияна Сергей предположил, что запись с позывными оставили сослуживцы двумя днями позднее в память о нем.

По словам Ирины, дочери хозяйки этого дома, бойцы вели себя аккуратно, они свернули ковры, чтобы не натоптать, оставили на столе две пустые чашки из-под кофе. Она также рассказала, что после появления публикации с ней связалась женщина, которая рассказала: в Мурманске родственники ищут бойца с позывным Кот, но пока не смогли узнать его судьбу.

В Марьинке российский боец написал на стене последнюю просьбу

В декабре прошлого года время зачистки Марьинки на стене одного из домой обнаружили последнюю просьбу российского бойца. Автор письма, Роман Рудаков из Батайска, попросил тех, кто его найдет, позаботиться о его матери, сестре и брате.

По информации военкоров, российская штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии попала в засаду и была окружена. Лишившиеся связи бойцы держали оборону до последнего патрона.

После зачистки территории один из офицеров решил достать из стены кирпич с посланием. Позднее командир полка принял решение установить камень в штабе рядом со знаменем части. Саму надпись законсервируют. Этим займутся специалисты из Ростовского областного музея краеведения.

Солдаты ВСУ тоже оставляют послания

Украинские военнослужащие тоже оставляют послания, некоторые из них обнаружили российские бойцы. В августе солдат ВСУ перед смертью оставил послание российским военным. Он написал его на магазине автомата.

Оружие было найдено солдатами Вооруженных сил (ВС) России рядом с телом бойца украинской армии. На нем была выцарапанная надпись «Если хочешь знать цену жизни, спроси у покойника».

В июне прошлого года сообщалось, что российские саперы находят на донецком направлении мины, которые инженеры войск Украины оставляют неактивированными или не до конца активированными. На них присутствуют различные послания — от желания примириться до нацистской символики.

Сапер с позывным Кирпич рассказал, что российские бойцы заметили одну мину, на обратной стороне которой была надпись: «Ребята, мы такие же, как вы. Мы не хотим воевать. Надеюсь, я скоро уеду домой».

