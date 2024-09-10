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00:22, 10 сентября 2024Россия

«Прошу позаботиться о семьях наших». Родные выяснили судьбу бойца, чей позывной был написан в сельском доме под Курском

RT: родные узнали судьбу бойца, чей позывной Хан был написан в доме под Курском

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

В начале августа после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область в одном из домов было обнаружено послание к местным жителям. Семья одного из бойцов с позывным Хан благодаря этой надписи раскрыла его судьбу, сообщает RT.

Родные Владимира Ханжияна смогли восстановить обстоятельства его гибели. Последний раз военнослужащий позвонил домой в Мурманск 8 августа, он сообщил супруге Елене, что отправляется на боевое задание. Женщина поняла, что речь идет о российском приграничье, где вторые сутки шли бои.

Брат Хана Сергей рассказал, что после этого тот больше не выходил на связь и не фигурировал ни в каких списках. Мужчина увидел публикацию RT, в которой говорилось о послании, оставленном бойцами в селе Коровяковка. Тогда родные вспомнили позывной и поняли, что речь идет об их близком человеке.

На седьмую ночь я с ним попрощался во сне. Когда нам из военкомата сообщили о его смерти 9 августа, я понял из документов, что мой брат был в числе тех, кто отбивал ВСУ на подступах к Курской атомной станции

Брат Владимира Ханжияна

Владимир Ханжиян ушел добровольцем на специальную военную операцию (СВО) в 45 лет. У него осталось трое детей.

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Бойцы оставили послание в одном из покинутых домов в приграничье

Военнослужащие оставили послание хозяевам дома в селе Коровяковка, которое датировалось 11 августа. В послании упоминались три позывных: Кот из Мурманска, Зефир из Оренбурга, однако возле позывного Хан город не был указан.

Если сегодня погибнем, прошу позаботиться о семьях наших!

Послание бойцов в Курской области

Брат Владимира Ханжияна Сергей предположил, что запись с позывными оставили сослуживцы двумя днями позднее в память о нем.

По словам Ирины, дочери хозяйки этого дома, бойцы вели себя аккуратно, они свернули ковры, чтобы не натоптать, оставили на столе две пустые чашки из-под кофе. Она также рассказала, что после появления публикации с ней связалась женщина, которая рассказала: в Мурманске родственники ищут бойца с позывным Кот, но пока не смогли узнать его судьбу.

В Марьинке российский боец написал на стене последнюю просьбу

В декабре прошлого года время зачистки Марьинки на стене одного из домой обнаружили последнюю просьбу российского бойца. Автор письма, Роман Рудаков из Батайска, попросил тех, кто его найдет, позаботиться о его матери, сестре и брате.

По информации военкоров, российская штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии попала в засаду и была окружена. Лишившиеся связи бойцы держали оборону до последнего патрона.

После зачистки территории один из офицеров решил достать из стены кирпич с посланием. Позднее командир полка принял решение установить камень в штабе рядом со знаменем части. Саму надпись законсервируют. Этим займутся специалисты из Ростовского областного музея краеведения.

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Солдаты ВСУ тоже оставляют послания

Украинские военнослужащие тоже оставляют послания, некоторые из них обнаружили российские бойцы. В августе солдат ВСУ перед смертью оставил послание российским военным. Он написал его на магазине автомата.

Оружие было найдено солдатами Вооруженных сил (ВС) России рядом с телом бойца украинской армии. На нем была выцарапанная надпись «Если хочешь знать цену жизни, спроси у покойника».

В июне прошлого года сообщалось, что российские саперы находят на донецком направлении мины, которые инженеры войск Украины оставляют неактивированными или не до конца активированными. На них присутствуют различные послания — от желания примириться до нацистской символики.

Сапер с позывным Кирпич рассказал, что российские бойцы заметили одну мину, на обратной стороне которой была надпись: «Ребята, мы такие же, как вы. Мы не хотим воевать. Надеюсь, я скоро уеду домой».

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      Марина Совина
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