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15:25, 11 июня 2023Бывший СССР

Российский сапер рассказал про послания инженеров ВСУ на неактивированных минах

Сапер c позывным Кирпич: инженеры ВСУ оставляют послания на неактивированных минах

Фото: РИА Новости

Российские саперы находят на донецком направлении мины, которые инженеры войск Украины оставляют неактивированными или не до конца разорвавшимися. На них присутствуют различные послания — от желания примириться до нацистской символики. Об этом рассказал сапер с позывным Кирпич, пишет ТАСС.

Он объяснил, что периодически инженеры ВСУ ставят мину, но верхнюю чеку не снимают. На таких снарядах сзади бывают сообщения, посылаемые со стороны Украины.

По словам военного, недавно российские бойцы заметили одну мину, на обратной стороне которой была надпись: «Ребята, мы такие же, как вы. Мы не хотим воевать. Надеюсь, я скоро уеду домой». «Нам очень приятно было», — подметил российский сапер, вспоминая про это послание.

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