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11:50, 11 июня 2023Россия

Российский сапер рассказал о применении ВСУ РСЗО Mars немецкого производства

Российский сапер рассказал о применении ВСУ РСЗО Mars по всей линии фронта
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять ракетные системы залпового огня (РСЗО) MARS немецкого производства по всей линии фронта. Об этом РИА Новости рассказал сапер Южной группировки российских войск.

«Приходилось сталкиваться с "АТ2", недавно они по всей линии фронта начали закидывать. Это мины противоднищевые, также могут быть и противопехотные», — сообщил собеседник агентства.

Он объяснил, что такие мины дистанционно запускаются из РСЗО Mars — у них есть датчик движения и их нельзя трогать, также такие мины могут среагировать на металл.

Ранее сообщалось, что Украина получит 300 разведывательных дронов от немецкой компании Quantum Systems. Закупку беспилотников профинансирует правительство Германии. Контракт, заключенный с Киевом, оценивают в 57 миллионов евро.

В апреле Россия направила странам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что грузы, содержащие вооружения для Киева, будут законной целью для российских военных.

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