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18:33, 31 мая 2023Бывший СССР

Украина получит 300 немецких разведывательных дронов

Handelsblatt: Украина получит 300 разведывательных дронов от немецкой компании

Фото: Prilutskii_Evgenii / Shutterstock / Fotodom

Украина получит 300 разведывательных дронов от немецкой компании Quantum Systems. Закупку беспилотников профинансирует правительство Германии, сообщает газета Handelsblatt.

Контракт, заключенный с Киевом, оценивают в 57 миллионов евро, сроки поставки — до начала 2024 года.

Также немецкий стартап получил заказ на 100 дронов от морской пехоты США. Размер контракта оценивается в 20 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что украинская разведка ожидает поставки партии из сотни немецких беспилотников Vector. Беспилотники оснащены электрооптическим и инфракрасным сенсорами для круглосуточного обнаружения целей, а также защищенными каналами передачи видео в режиме реального времени.

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    Алевтина Запольская
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