Стало известно о просьбе США к Катару после иранских ударов

Премьер-министр Катара рассказал о просьбе США установить контакт с Ираном

После удара по базе Эль-Удейд США обратились к Катару с просьбой установить контакт с Ираном для обсуждения прекращения огня. Об этом заявил премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тан, передает Reuters.

«После этого нападения состоялось несколько срочных контактов. Его Высочество эмир [Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани] провел телефонный разговор с президентом США [Дональдом Трампом]... Наши друзья в США попросили Катар связаться с Ираном и узнать, готовы ли они к этому», — рассказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

23 июня Тегеран выпустил не менее шести ракет в направлении американских военных баз в Катаре в рамках операции «Благословение победы». Удар стал ответом на атаку Штатов на ядерную инфраструктуру Исламской Республики.

