Стереотип о России как стране-бензоколонке призвали разбить о ее сильную экономику

Чемезов: Стереотип о стране-бензоколонке нужно разбить о сильную экономику

Стереотип о том, что Россия торгует только сырьем, следует разбить о ее сильную экономику. С таким призывом в своей колонке, опубликованной на сайте РБК, выступил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Некий западный политик однажды назвал нас страной-бензоколонкой (Впервые это выражение употребил сенатор-республиканец Джон Маккейн в 2014 году — прим. «Ленты.ру»). Это пренебрежение сколь отражает степень ненависти к России, столь же является хорошим стимулом», — считает глава госкорпорации, отметивший, что российская экономика через 15 лет должна базироваться на современном технически оснащенном производстве и быть максимально независима от внешних факторов и игроков.

По его словам, такой подход не означает замыкания в рамках внутреннего рынка страны, а напротив, требует того, что отечественная «продукция высокого передела» заняла свою нишу на мировом рынке. Чемезов напомнил, что такая практика уже есть у «Ростеха» в сфере вооружения, авиационной техники, искусственного интеллекта (ИИ), некоторых видов медицинской продукции, а также подчеркнул, что у страны, с его точки зрения, нет задачи «догнать и перегнать» уже существующие развитые технологические направления, на которые страны Запада потратили десятилетия и огромные средства.

«Перспектива — за так называемыми критическими технологиями, или "подрывными инновациями", создающими новые отрасли и ликвидирующими существующие», — написал топ-менеджер, отнеся к ним ИИ, квантовые технологии и высокотехнологичный бизнес.

На прошлой неделе, выступая на ПМЭФ-2025, президент РФ Владимир Путин назвал представления о российской экономике как исключительно сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов, явно устаревшими. Он отметил, что реальность говорит о другом, а Россия занимает четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности.