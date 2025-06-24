Поставщик электроники для SJ-100 и МС-21 остановил работу из-за убытков

CNews: Поставщик диодов для SJ-100 и МС-21 «Оптрон-Ставрополь» прекратил работу

Производитель силовой электроники «Оптрон-Ставрополь» оказался на грани банкротства из-за долгов и убытков, возникших в результате выполнения гособоронзаказа, в рамках которого цена на продукцию была сильно занижена. Об этом со ссылкой на директора предприятия Павла Бороданенко сообщает CNews.

В том числе предприятие является единственным поставщиком диодов для авиационных генераторов российских самолетов SSJ-100 и МС-21, которые в настоящее время проходят процедуру сертификации. Сроки передачи их авиакомпаниям неоднократно сдвигались вправо. Эти же диолы применяются и в военной продукции.

Завод объявил о простое еще в марте. К июню его кредиторская задолженность достигла 230 миллионов рублей. Счета компании арестованы, есть задолженность по налогам, зарплате и коммунальным платежам.

По словам Бороданенко, ранее «Оптрон-Ставрополь» обеспечивал поставки продукции по цене 3,6 тысячи рублей за единицу. Однако для гособоронзаказа стоимость установили на уровне 2,6 тысячи рублей. Таким образом, убытки предприятия в 2023 году составили 102 миллиона рублей, а в 2024-м — 149 миллионов. В итоге компании приходится сокращать персонал.

Гендиректор «Оптрон-Ставрополь» утверждает, что после обращений в Минпромторг прошли девять совещаний и проверка Генпрокуратуры, которая не выявила нарушений и признаков нецелевого использования средств. Представитель министерства заверил, что вопросы, касающиеся деятельности завода, находятся на контроле, необходимые мероприятия проводятся.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха заявил, что в течение пяти лет компания не будет уступать мировым лидерам Boeing и Airbus по эффективности во всех ключевых направлениях. Он подчеркнул, что никто в мире не сравнится с той номенклатурой, за которую отвечает российский производитель.