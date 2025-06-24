Страдающая психическим расстройством дочь Лолиты захотела жить одна

Страдающая синдромом Аспергера дочь певицы Лолиты решила жить одна

Российская певица Лолита Милявская рассказала, что ее дочь Ева, у который был диагностирован синдромом Аспергера, решила начать самостоятельную жизнь. Ее цитирует Telegram-канал «Звездач».

«Чуть не поседела, потому что мне внезапно ребенок сказал: "Мамочка, ухожу от бабули. Буду жить одна". Сначала я подумала, что мне нужны срочно таблетки, и пошла к психиатру. Он сказал, что мне ничего не нужно: слегка успокоительного и, желательно, отпустить ребенка», — поделилась исполнительница.

По словам певицы, дочь справляется с самостоятельной жизнью. «Иногда деткам нужно давать свободу. Оказывается, что все, чему мы их учили, в какой-то момент должно выплеснуться», — добавила она, заявив, что гордится Евой.

Ранее Лолита объяснила, почему большую часть жизни ее дочь провела с бабушкой.