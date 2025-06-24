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11:26, 24 июня 2025Силовые структуры

Стрелявший в директора российского колледжа бизнесмен рассказал о преступлении

Подозреваемый в убийстве директора колледжа в Тульской области признал вину
Варвара Митина (редактор)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Бизнесмен, подозреваемый в расправе над директором Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александром Архиповым и его адвокатом Евгением Аксеновым, признал вину. Об этом рассказал собеседник РИА Новости.

Источник агентства отметил, что мужчина открыл огонь из пистолета, который затем утопил. Сейчас оружие ищут.

По версии следствия, 23 июня подозреваемый предложил Архипову и Аксенову съездить до поселка Майского, где он якобы вернет долг в несколько миллионов рублей. В реальности мужчина не хотел возвращать эти деньги. Поэтому по пути он, находясь на заднем сидении машины, выстрелил им обоим в голову и скрылся с места преступления.

В тот же день мужчин обнаружили в автомобиле на трассе между поселками Майский и Роткинский вблизи города Узловая с огнестрельными ранениями. Стрелка задержали 24 июня.

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