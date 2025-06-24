Стрелявшего в директора российского колледжа из-за денег задержали

СК: Задержан подозреваемый в убийстве директора колледжа Архипова и его адвоката

Начало событий в новости Место двойной расправы в Тульской области попало на видео

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в расправе над директором Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александром Архиповым и его адвокатом Евгением Аксеновым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Тульской области.

Его уже доставили в следственный отдел.

По версии следствия, 23 июня бизнесмен, не желающий возвращать долг в несколько миллионов рублей, предложил Архипову и Аксенову съездить вместе с ним до поселка Майского под предлогом передачи денег. По пути он, находясь на заднем сидении машины, выстрелил им обоим в голову и скрылся с места преступления.

Позже двух мужчин с огнестрельными ранениями найдут прямо в автомобиле Kia Rio на трассе между поселками Майский и Роткинский вблизи города Узловая. Дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство двух человек») УК РФ.

