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08:06, 24 июня 2025Силовые структуры

Стрелявшего в директора российского колледжа из-за денег задержали

СК: Задержан подозреваемый в убийстве директора колледжа Архипова и его адвоката
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Место двойной расправы в Тульской области попало на видео

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в расправе над директором Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александром Архиповым и его адвокатом Евгением Аксеновым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Тульской области.

Его уже доставили в следственный отдел.

По версии следствия, 23 июня бизнесмен, не желающий возвращать долг в несколько миллионов рублей, предложил Архипову и Аксенову съездить вместе с ним до поселка Майского под предлогом передачи денег. По пути он, находясь на заднем сидении машины, выстрелил им обоим в голову и скрылся с места преступления.

Позже двух мужчин с огнестрельными ранениями найдут прямо в автомобиле Kia Rio на трассе между поселками Майский и Роткинский вблизи города Узловая. Дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство двух человек») УК РФ.

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