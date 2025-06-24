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07:26, 24 июня 2025Силовые структуры

Место двойной расправы в Тульской области попало на видео

СК показал кадры с места убийства директора колледжа Архипова под Тулой
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Возбуждено уголовное дело по факту убийства директора колледжа и его адвоката

Следователи показали видео с места двойной расправы в Тульской области. Ролик «Ленте.ру» представили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

На кадрах видно, как сотрудники СК подъезжают к месту преступления. Далее они осматривают серый автомобиль Kia Rio с разбитым стеклом водительской двери и изымают гильзу из салона.

Все произошло в Новомосковском районе. Двух мужчин с огнестрельными ранениями обнаружили в автомобиле на трассе между поселками Майский и Роткинский вблизи города Узловая.

Жертвы — директор Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксенов. По предварительной информации, с ними могли расправиться их должники из-за крупной суммы денег.

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