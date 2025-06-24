Место двойной расправы в Тульской области попало на видео

Следователи показали видео с места двойной расправы в Тульской области. Ролик «Ленте.ру» представили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.
На кадрах видно, как сотрудники СК подъезжают к месту преступления. Далее они осматривают серый автомобиль Kia Rio с разбитым стеклом водительской двери и изымают гильзу из салона.
Все произошло в Новомосковском районе. Двух мужчин с огнестрельными ранениями обнаружили в автомобиле на трассе между поселками Майский и Роткинский вблизи города Узловая.
Жертвы — директор Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксенов. По предварительной информации, с ними могли расправиться их должники из-за крупной суммы денег.