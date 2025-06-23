Названа возможная причина убийства директора российского колледжа

Shot: Директора Новомосковского колледжа Архипова могли убить из-за денег

Директора Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова могли убить из-за крупной суммы денег их должники. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что на данный момент основной версией произошедшего является заказное убийство. По предварительным данным, жертвы зарабатывали выдачей займов под проценты и в понедельник, 23 июня, должны были встретиться со своими должниками. Однако на месте встречи неизвестный открыл огонь по их автомобилю.

Проезжавшие мимо водители вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь.

Ранее сообщалось, что убийство было совершено в Новомосковском районе. Мужчин обнаружили в автомобиле на трассе между поселками Майский и Роткинский вблизи города Узловая с огнестрельными ранениями. Пострадавшие скончались до приезда скорой помощи.