Директора российского колледжа застрелили в автомобиле

Директора Новомосковского колледжа Архипова и его адвоката Аксенова застрелили

Директора Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова застрелили. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Убийство было совершено в Новомосковском районе. Мужчин обнаружили в автомобиле на трассе между поселками Майский и Роткинский вблизи города Узловая с огнестрельными ранениями. Пострадавшие скончались до приезда скорой помощи.

В настоящее время на месте работают следователи и оперативные сотрудники. Выясняются все обстоятельства происшествия.

В марте в поселке Мисайлово в Подмосковье 47-летний мужчина застрелил бизнесмена, который приехал к нему на встречу. От полученных ранений бизнесмен скончался. После этого нападавший самостоятельно пришел в полицию и рассказал о случившемся.