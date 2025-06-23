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21:51, 23 июня 2025Силовые структуры

Директора российского колледжа застрелили в автомобиле

Директора Новомосковского колледжа Архипова и его адвоката Аксенова застрелили
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Директора Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова застрелили. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Убийство было совершено в Новомосковском районе. Мужчин обнаружили в автомобиле на трассе между поселками Майский и Роткинский вблизи города Узловая с огнестрельными ранениями. Пострадавшие скончались до приезда скорой помощи. 

В настоящее время на месте работают следователи и оперативные сотрудники. Выясняются все обстоятельства происшествия.

В марте в поселке Мисайлово в Подмосковье 47-летний мужчина застрелил бизнесмена, который приехал к нему на встречу. От полученных ранений бизнесмен скончался. После этого нападавший самостоятельно пришел в полицию и рассказал о случившемся.

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