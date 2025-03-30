В Подмосковье мужчина застрелил бизнесмена и сдался полиции

Мужчина в поселке Мисайлово застрелил приехавшего к нему на встречу бизнесмена

В поселке Мисайлово в Подмосковье 47-летний мужчина застрелил бизнесмена, который приехал к нему на встречу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

«47-летний мужчина, находясь возле придорожного магазина в поселке Мисайлово, произвел в приехавшего к нему на встречу коммерсанта несколько выстрелов из огнестрельного оружия», — сообщили в пресс-службе. Уточняется, что от полученных ранений бизнесмен скончался. После этого нападавший самостоятельно пришел в полицию и рассказал о случившемся.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ). Сейчас нападавший задержан. Следователи устанавливают обстоятельства преступления и мотивы стрелявшего.

Ранее сообщалось, что житель Алтайского края убил главу администрации Завьяловского района. Позднее убийца умер в больнице.