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15:35, 9 марта 2025Россия

Убийца главы района Алтайского края умер в больнице

Убийца главы Завьяловского района Алтайского края Фенин умер в больнице
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Убийца главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко Анатолий Фенин умер в больнице. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на собственный источник, знакомый с ситуацией.

По информации собеседника издания, Фенина не стало днем 9 мая. Информацию об этом «КП» подтвердили в следственном управлении следственного комитета по Алтайскому краю.

4 марта 45-летний Анатолий Фенин в селе Завьялово застрелил 51-летнего главу Завьяловского района. Подкараулив у кафе, он выпустил в потерпевшего две пули из охотничьего ружья МР-155, а затем скрылся. При задержании Фенин пытался покончить с собой.

Предварительно, причиной трагедии могло стать увольнение подозреваемого с должности руководителя комитета по делам молодежи администрации Завьяловского района.

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