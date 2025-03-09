Убийца главы района Алтайского края умер в больнице

Убийца главы Завьяловского района Алтайского края Фенин умер в больнице

Убийца главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко Анатолий Фенин умер в больнице. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на собственный источник, знакомый с ситуацией.

По информации собеседника издания, Фенина не стало днем 9 мая. Информацию об этом «КП» подтвердили в следственном управлении следственного комитета по Алтайскому краю.

4 марта 45-летний Анатолий Фенин в селе Завьялово застрелил 51-летнего главу Завьяловского района. Подкараулив у кафе, он выпустил в потерпевшего две пули из охотничьего ружья МР-155, а затем скрылся. При задержании Фенин пытался покончить с собой.

Предварительно, причиной трагедии могло стать увольнение подозреваемого с должности руководителя комитета по делам молодежи администрации Завьяловского района.