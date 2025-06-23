Возбуждено уголовное дело по факту убийства директора колледжа и его адвоката

СК возбудил уголовное дело по факту убийства директора колледжа Архипова

Следователи в Тульской области возбудили уголовное дело по факту убийства директора Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова. Об этом сообщило Управление Следственного комитета (СК) России по Тульской области в своем Telegram-канале.

По данным Telegram-канала Shot, преступник выстрелил в головы мужчин из пистолета. Ему понадобилось всего две пули. Следствие склоняется к версии, что на месте действовал профессиональный киллер.

Ранее сообщалось, что убийство было совершено в Новомосковском районе. Мужчин обнаружили в автомобиле на трассе между поселками Майский и Роткинский вблизи города Узловая с огнестрельными ранениями. Пострадавшие скончались до приезда скорой помощи. По предварительной версии, Архипова и Аксенова могли убить из-за крупной суммы денег их должники.

