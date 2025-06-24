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20:10, 24 июня 2025Путешествия

Тела со связанными руками и ногами вынесло на пляжи популярного курорта Европы

DM: Тела пяти человек со связанными руками и ногами вынесло на пляжи Испании
Алина Черненко

Фото: Meng Dingbo / XinHua / Globallookpress.com

Тела со связанными руками и ногами вынесло на пляжи популярного у туристов курорта Испании. Об этом пишет таблоид Daily Mail (DM).

Уточняется, что недалеко от Ибицы сотрудники Гражданской гвардии Испании вытащили из воды останки по крайней мере пяти человек. Власти предполагают, что это тела мигрантов, которые пытались на лодках добраться до побережья европейской страны из Алжира. Полиция начала расследование.

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Как пишет издание, мигранты знают, что они находятся в нелегальном положении, поэтому не сообщают о жестоком обращении, которому они подвергаются по пути из Алжира. По данным источника, за последние шесть месяцев на берега Балеарских островов — Майорки, Ибицы и Форментеры — вынесло около 30 тел. Из-за этого испанские СМИ окрестила эти пляжи «кладбищем».

В начале июня тело 54-летней британки в одном бюстгальтере выбросило на берег острова вечеринок в Таиланде. Нижняя часть купальника прибилась волнами к берегу рядом с ней.

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