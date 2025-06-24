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17:40, 24 июня 2025Мир

Трамп опубликовал личное сообщение от генсека НАТО

Рютте в личном сообщении Трампу: Европа заплатит большую цену
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп опубликовал личное сообщение от генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Он обнародовал его на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Это было нелегко, но мы добились того, что все они подписались под 5 процентов [ВВП на расходы на оборону]! (...) Европа заплатит большую цену, как и должна, и это будет твоя победа», — написал генсек Североатлантического альянса главе Белого дома.

Генсек подчеркнул, что Трамп сможет достичь того, чего за последние десять лет не смог сделать ни один американский лидер.

Ранее Рютте заявил, что альянс ведет с Россией производственную войну. Он подчеркнул, что Европа и Северная Америка могут ответить на это только совместными усилиями.

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