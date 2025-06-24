Трамп опубликовал личное сообщение от генсека НАТО

Рютте в личном сообщении Трампу: Европа заплатит большую цену

Президент США Дональд Трамп опубликовал личное сообщение от генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Он обнародовал его на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Это было нелегко, но мы добились того, что все они подписались под 5 процентов [ВВП на расходы на оборону]! (...) Европа заплатит большую цену, как и должна, и это будет твоя победа», — написал генсек Североатлантического альянса главе Белого дома.

Генсек подчеркнул, что Трамп сможет достичь того, чего за последние десять лет не смог сделать ни один американский лидер.

Ранее Рютте заявил, что альянс ведет с Россией производственную войну. Он подчеркнул, что Европа и Северная Америка могут ответить на это только совместными усилиями.