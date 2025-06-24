Трамп похвалил сам себя за прекращение огня

Трамп похвалил сам себя за перемирие между Ираном и Израилем

Президент США Дональд Трамп похвалил сам себя за усилия в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем. Пост был опубликован в его аккаунте социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома прикрепил свою черно-белую фотографию, на которой большими буквами написан главный внешнеполитический принцип Трампа и его администрации — «Мир посредством силы» (англ. -- Peace through strength).

«Мир посредством силы» в американской политике представляет собой обеспечение мирового господства США через готовность к применению вооруженных сил и различных инструментов давления.

Ранее Трамп объявил о начале режима прекращения огня в ирано-израильском конфликте, призвав обе стороны не нарушать его. Он отметил, что перемирие имеет бессрочный характер и будет «действовать вечно».