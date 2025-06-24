Стоимость газа на бирже ICE обрушилась на 10 процентов

Цены на газ на лондонской бирже ICE обрушились на 10 процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на поставку топлива в июле по индексу голландского хаба TTF упали до отметки 433 доллара за тысячу кубометров. На момент открытия стоимость газа в Европе составляла 436,9 доллара (минус 9,3 процента к цене завершения торгового дня — 481,7 доллара). Стоимость доходила до уровня 442,4 доллара за тысячу кубометров. Минимальный уровень цен составил 428,3 доллара за тот же объем.

К концу 2027 года Еврокомиссия собирается полностью запретить странам Европейского союза закупать российский газ, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. Краткосрочные контракты запретят с 2026 года, а долгосрочные должны будут прекратиться до конца 2027 года. ЕК намерена реализовать такие меры как торговую норму, чтобы страны сообщества не могли наложить вето при голосовании, как это было бы в случае утверждения санкций.

Президент России Владимир Путин назвал иррациональным отказ Германии от российского газа, так как из-за этого экономика европейской страны «балансирует на грани рецессии». «Я до сих пор этого не могу понять, почему Федеративная республика отказалась от использования российских энергоносителей», — подчеркнул он.