Турист получил удар молнии в ясный день на пляже США и не выжил

Miami Herald: Турист получил удар молнии на пляже Флориды и не выжил

Турист в США пошел купаться на пляж в ясный день, получил удар молнии и не выжил. Подробностями истории поделилось местное издание Miami Herald.

Уточняется, что трагедия произошла в пятницу, 20 июня. 29-летний житель американского штата Колорадо приехал в штат Флорида со своей возлюбленной, чтобы отпраздновать медовый месяц. В один из дней отдыха мужчина отправился на пляж города Нью-Смерна-Бич и зашел в воду. В этот момент в него попала молния.

Спасатели оперативно вытащили туриста на берег, провели ему сердечно-легочную реанимацию, а затем отвезли в больницу в критическом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти пострадавшего не удалось.

Шериф округа Волусия Майк Читвуд отметил, что удар молнии был «как гром среди ясного неба». По его словам, шторм бушевал в пяти милях (примерно в восьми километрах) от пляжа, где произошел инцидент.

В марте турист из Израиля отдыхал на пляже Шри-Ланки, получил удар молнией и был спасен соотечественницей. Девушка сопровождала пострадавшего по дороге в больницу, где его состояние удалось стабилизировать.