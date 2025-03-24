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14:23, 24 марта 2025Путешествия

Турист получил удар молнией на пляже Шри-Ланки и был спасен студенткой-медсестрой

Студентка-медсестра спасла пострадавшего от удара молнии туриста на Шри-Ланке
Алина Черненко

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Турист из Израиля отдыхал на пляже Шри-Ланки, получил удар молнией и был спасен соотечественницей. Об этом сообщает портал JNS.org.

По информации издания, 26-летняя студентка четвертого курса Тель-Авивского академического колледжа Яффо Таль Данан, служившая в Армии обороны Израиля, слушала музыку на пляже и увидела 50-летнего мужчину в тяжелом состоянии. Девушка оказала пострадавшему первую помощь и вызвала скорую.

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Она также сопровождала туриста по дороге в больницу, где его состояние удалось стабилизировать. Когда мужчина поправился, он отправил студентке-медсестре букет цветов и благодарственную записку за помощь в спасении его жизни.

8 марта 44-летний россиянин спас финских туристок в Таиланде от троих злоумышленников. Мужчина получил травмы лица и позже был госпитализирован.

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