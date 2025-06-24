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18:41, 24 июня 2025Путешествия

Туристка упала в каньон с названием «Конец света», три дня выживала в одиночку и спаслась

Azcentral: Туристка упала с каньона в США и три дня провела в ущелье
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Туристка упала в каньон и оказалась в одиночку в ловушке на несколько дней, но чудом выжила. Об этом сообщает издание The Arizona Republic (azcentral).

13 июня 32-летняя Джанель Банда и ее отец отправились в поход в местность с названием «Конец света» неподалеку от города Седоны, США. Туристы разбили лагерь, и женщина отошла в лес, где ее что-то напугало. Возвращаясь, она оступилась и сорвалась вниз более чем на сто метров, застряв в ущелье каньона.

Отец путешественницы подал сигнал бедствия, но найти женщина сразу не удалось. Туристка провела в ловушке три дня, пытаясь выжить в пустыне при сильной жаре днем и холоде ночью. На кадрах, опубликованных The Arizona Republic, 16 июня Джанель Банду спасают на вертолете.

Путешественница растянула обе лодыжки, отделалась легкими ушибами и страдала от обезвоживания. Джанель доставили в больницу и выписали на следующий день для восстановления в домашних условиях. «Очевидно, что у этого случая есть и психологические последствия: травмы не просто от падения, а от пребывания в каньоне в одиночестве», — сообщила сестра пострадавшей Сара Банда.

Ранее бразильская туристка упала со скалы рядом с действующим вулканом в Индонезии. Девушка более трех дней остается в ловушке, пока спасатели пытаются вытащить ее из кратера.

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