Украинские БПЛА попытались атаковать российский регион

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые попытались атаковать Брянскую область. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал губернатор Брянской области.
Ранее сообщалось, что украинские дроны пытались атаковать Москву и Курскую область 23 июня в период с 18:50 до 21:00 по мск. В результате были сбиты три БПЛА.
Позднее в период с 21:00 до 22:30 мск система ПВО сбила девять в двух российских регионах: Курской и Брянской областях.