Украинские БПЛА попытались атаковать российский регион

Губернатор Богомаз: Система ПВО сбила 4 БПЛА в Брянской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые попытались атаковать Брянскую область. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал губернатор Брянской области.

Ранее сообщалось, что украинские дроны пытались атаковать Москву и Курскую область 23 июня в период с 18:50 до 21:00 по мск. В результате были сбиты три БПЛА.

Позднее в период с 21:00 до 22:30 мск система ПВО сбила девять в двух российских регионах: Курской и Брянской областях.