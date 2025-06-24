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15:26, 24 июня 2025Бывший СССР

Украинские власти запланировали эвакуацию шести тысяч человек из Харьковской области

Харьковская ОВА намерена эвакуировать 6 тысяч человек из региона
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украинские власти намерены эвакуировать шесть тысяч человек из населенных пунктов на купянском направлении. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«На Купянском направлении в зоне эвакуации еще остается 6063 человека, из них в городе Купянск – 1431 человек», — рассказал Синегубов.

По его словам, принудительной эвакуации подлежат еще 1621 и 1359 человек из Боровского и Шевченковского районов соответственно.

Ранее Синегубов сообщил, что украинские власти ведут подготовку к круговой обороне городов Изюм и Балаклея в Харьковской области. По его словам, местные власти проводят плановые мероприятия, которые необходимы для того, чтобы учитывать линию фронта.

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