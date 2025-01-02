Украинские власти начали готовиться к круговой обороне городов в Харьковской области

Глава ОВА Синегубов заявил о подготовке к круговой обороне Изюма и Балаклеи

Украинские власти ведут подготовку к круговой обороне городов Изюм и Балаклея в Харьковской области. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, его слова приводит украинское издание New Voice.

По его словам, местные власти проводят плановые мероприятия, которые необходимы для того, чтобы учитывать линию фронта. При этом чиновник не раскрыл, на каком этапе в настоящий момент находятся работы.

«Часть работ выполняют сами военные. Я скажу лишь так, что там работы идут по плану и они полностью контролируются нашими военными», — отметил Синегубов.

Ранее глава Харьковской ОВА сообщил, что из Харьковской области эвакуировали около 11 тысяч человек. По его словам, людей вывезли из Купянска и других населенных пунктов региона.