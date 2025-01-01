Около 11 тысяч человек эвакуировали из Харьковской области. Об этом сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов, пишет ТАСС.
По его словам, людей вывезли из Купянска и других населенных пунктов региона.
«Продолжаются эвакуационные мероприятия... За последние несколько месяцев с Купянского направления эвакуированы почти 6500 человек, с Боровского — почти 4500», — подчеркнул он. Чиновник добавил, что в первую очередь были вывезены семьи с детьми.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в случае отказов от переговоров Украина может потерять Одессу, Харьков и ряд других городов. По его словам, США следует поставить Киеву ультиматум: переговоры и сохранение большей части страны, либо дальнейшие территориальные уступки.