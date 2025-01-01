Около 11 тысяч человек эвакуировали из Харьковской области

Синегубов: около 11 тысяч человек эвакуировали из Харьковской области

Около 11 тысяч человек эвакуировали из Харьковской области. Об этом сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов, пишет ТАСС.

По его словам, людей вывезли из Купянска и других населенных пунктов региона.

«Продолжаются эвакуационные мероприятия... За последние несколько месяцев с Купянского направления эвакуированы почти 6500 человек, с Боровского — почти 4500», — подчеркнул он. Чиновник добавил, что в первую очередь были вывезены семьи с детьми.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в случае отказов от переговоров Украина может потерять Одессу, Харьков и ряд других городов. По его словам, США следует поставить Киеву ультиматум: переговоры и сохранение большей части страны, либо дальнейшие территориальные уступки.