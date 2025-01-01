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21:13, 1 января 2025Бывший СССР

Около 11 тысяч человек эвакуировали из Харьковской области

Синегубов: около 11 тысяч человек эвакуировали из Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Natalia Shatokhina / Global Look Press

Около 11 тысяч человек эвакуировали из Харьковской области. Об этом сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов, пишет ТАСС.

По его словам, людей вывезли из Купянска и других населенных пунктов региона.

«Продолжаются эвакуационные мероприятия... За последние несколько месяцев с Купянского направления эвакуированы почти 6500 человек, с Боровского — почти 4500», — подчеркнул он. Чиновник добавил, что в первую очередь были вывезены семьи с детьми.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в случае отказов от переговоров Украина может потерять Одессу, Харьков и ряд других городов. По его словам, США следует поставить Киеву ультиматум: переговоры и сохранение большей части страны, либо дальнейшие территориальные уступки.

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