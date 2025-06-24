Упавший на пассажирский поезд в Брянской области мост весил около 800 тонн

Богомаз: Упавший на поезд в Брянской области мост весил около 800 тонн

Вес моста, который обрушился на пассажирский поезд в Брянской области, составлял около 800 тонн. Об этом заявил губернатор российского региона Александр Богомаз на Петербургском международном экономическом форуме, его цитирует РИА Новости.

«Мост рухнул на железнодорожные пути. Мост порядка 800 тонн веса. Это балки, это бетон. Это нужно было все разбить, нужно было убрать. И здесь наши дорожники, именно наши дорожники, на безвозмездной основе, хочу заметить, по зову сердца… в течение дня сделали колоссальную работу», — рассказал губернатор.

Он добавил, что движение по железнодорожным путям было возобновлено в тот же день, когда мост обрушился на полотно. Железнодорожники также восстановили полотно, которое было разрушено упавшими конструкциями.

Мост в Брянской области рухнул на пассажирский поезд №86 Климов — Москва в ночь на 1 июня в результате подрыва. Машинист состава успел затормозить, что помогло избежать большего числа жертв. Пострадали 120 человек, семь человек получили несовместимые с жизнью травмы. Президент России Владимир Путин назвал подрыв моста целенаправленным ударом по гражданским.