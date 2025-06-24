Власти начали рекомендовать обновить Windows

Индийские власти посоветовали своим гражданам обновиться до операционной системы (ОС) Windows 11. На это обратило внимание издание Neowin.
Соответствующее уведомление поступило от Индийской группы реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации (CERT-In) при правительстве Индии. В нем говорится, что после окончания поддержки Windows 10-14 октября 2025 года — пользоваться системой будет опасно.
«Компьютеры, работающие на Windows 10, станут все более уязвимыми для атак нулевого дня, вредоносного ПО, программ-вымогателей и фишинговых атак», — заметили индийские власти. По словам журналистов, подобные уведомления начинают рассылать регуляторы по всему миру. Так, скоро подобный призыв должен последовать от Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA).
Конкретно в Индии регулятор посоветовал либо обновить ПК до Windows 11, либо рассмотреть возможность оформления платных обновлений Extended Security Updates (ESU) для Windows 10. Последнее предложение предусматривает выпуск срочных исправлений для критических уязвимостей без добавления новых функций ОС.
В июне журналисты издания BetaNews обвинили Microsoft в создании недобросовестной рекламы, связанной с окончанием поддержки операционной системы Windows 10. По их мнению, компания не должна запугивать своих клиентов и одновременно заставлять обновляться.