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16:13, 24 июня 2025Экономика

Российская нефть подорожала

РБК: Цены на российскую нефть выросли на фоне конфликта Ирана и Израиля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

На фоне конфликта Ирана и Израиля, во время которого звучали угрозы перекрытия Ормузского пролива, стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals в портах Балтийского и Черного морей впервые с января превысила 68 долларов за баррель. Об этом со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus сообщает РБК.

Такой уровень цен был зафиксирован 19 июня, а уже на следующий день стоимость Urals в Приморске и Новороссийске упала до 65 долларов.

Премиальная марка ESPO с поставками через Дальний Восток в тот же день подорожала до 70 долларов за баррель. В пятницу, 20 июня, она доходила до максимальных 70,32 доллара. По оценкам агентства, российская нефть торгуется выше ценового потолка (60 долларов за баррель) с 9 и 13 июня для сортов ESPO и Urals соответственно.

Ранее сообщалось, что на фоне ударов США по Ирану мировые цены на нефть взлетели к 80 долларам за баррель, однако после того как глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что боевые действия окончены, стоимость сырья рухнула до 68 долларов (для сорта Brent).

Ранее Минфин сообщил об ускоряющемся падении нефтегазовых доходов бюджета. В первые пять месяцев 2025 года они составили 4,24 триллиона рублей, что меньше их прошлогоднего объема за аналогичный период на 14,4 процента. В январе-апреле падение оценивалось в 10,3 процента.

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