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10:04, 24 июня 2025Экономика

Цены на нефть рухнули

Стоимость нефти на мировом рынке рухнула за сутки на 10 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

За последние сутки стоимость эталонных сортов нефти Brent и WTI рухнула на десять процентов на фоне ожидания завершения горячей стадии конфликта между Ираном и Израилем и отменой угрозы перекрытия Ормузского пролива. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость августовского фьючерса сорта Brent подошла к 68 долларам за баррель, а WTI подешевел до 65 долларов. В начале недели цены на Brent взлетали к 80 долларам за баррель.

По состоянию на 24 июня нефтяные котировки практически вернулись на уровни, на которых находились до начала израильской операции «Восстающий лев». На пике они находились сразу после ударов США по ядерным центрам Ирана, однако символический ответ Исламской Республики рынок счел переходом к заморозке конфликта.

В Израиле подтвердили, что прекратят атаки на Иран в случае, если тот не станет отвечать на уже нанесенные удары. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, выразил уверенность, что взаимные атаки прекратятся.

По данным американских СМИ, глава Белого дома надавил на премьера Биньямина Нетаньяху с требованием прекратить атаки, поскольку Тегеран «уже достаточно ослаб». При этом эксперты пока не могут назвать реальный урон, нанесенный ядерной программе Ирана.

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