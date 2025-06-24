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09:25, 24 июня 2025Мир

Трамп надавил на Нетаньяху из-за Ирана

NBC: Трамп потребовал от Нетаньяху прекратить удары, так как Иран уже ослаблен
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Президент США Дональд Трамп потребовал от премьер-министра Биньямина Нетаньяху прекратить атаки на Иран, поскольку Тегеран «уже достаточно ослаб». Об этом передает телеканал NBC News.

«Трамп позвонил Нетаньяху и прямо заявил ему: "Больше никакой войны"», — сообщил телеканалу высокопоставленный чиновник Белого дома.

По словам источника, поэтапное прекращение огня, в рамках которого Иран прекратит огонь на 12 часов, а затем Израиль сделает то же еще на 12 часов, было идеей американского лидера, чтобы «успокоить опасения израильских властей» относительно того, что «Тегеран может не выполнить свою часть сделки».

Ранее Трамп объявил о начале режима прекращения огня в ирано-израильском конфликте, призвав обе стороны не нарушать его. Он отметил, что перемирие имеет бессрочный характер и будет «действовать вечно».

При этом неназванный израильский чиновник назвал условие действия режима прекращения огня. По его словам, перемирие будет оставаться в силе, если обе стороны будут его соблюдать.

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