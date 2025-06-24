В Белом доме сообщили о планах Трампа призвать Нетаньяху положить конец войне

Axios: Трампа планирует призвать премьера Израиля Нетаньяху положить конец войне

Цель президента США Дональда Трампа — положить конец войне, и он планирует ясно дать это понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя Белого дома.

«Мы хотим соглашения и не хотим больше войны», — заявил собеседник издания.

Ранее Трамп резко отреагировал на критику со стороны члена Палаты представителей Конгресса США Томаса Мэсси от штата Кентукки, осудившего удары США по ядерной инфраструктуре Ирана, и назвал его «бомжом».

22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана. «Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан», — заявил Трамп.