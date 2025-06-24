В Днепропетровске произошел взрыв

В Днепропетровске прогремел взрыв

В Днепропетровске прозвучал взрыв. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщали о скоростной цели на город. Место взрыва не сообщается, городские власти пока не прокомментировали случившееся.

Ранее в Одессе произошел взрыв. Местные интернет-сообщества сообщили об атаке баллистической ракеты.

До этого российские военные нанесли удары по международному аэропорту Жуляны в Киеве. Воздушная гавань была атакована беспилотными летательными аппаратами «Герань» и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».